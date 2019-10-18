Töre: "Türkiye, istediği sonucu elde etti"

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nda teröristlerle mücadelede istediği sonucu elde ettiğini vurgulayarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

“Barış Pınarı Harekâtı’nda teröristlere karşı verilen mücadelede Türkiye istediği sonucu elde etmiştir. PKK-PYD ve YPG gibi terör örgütleri büyük zayiat vermişler ve Türkiye’nin ilan ettiği güvenlik bölgesinin gerisine çekilmeyi kabul etmişlerdir.

ABD’yle varılan mutabakata uyulmazsa ve Barış Pınarı Harekâtı devam edecektir. Anavatanımız Türkiye’nin güçlü lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyoruz.

Bu harekâtta ve daha önceleri şehit düşen askerlerimizi ve sivil insanlarımızı rahmetle anıyoruz. Şehitler ölmez Türkiye bölünmez duruşunu unutmayalım. Güçlü Türkiye kararlı devlet yönetimi Türk’üm diyen herkesin moralini yükseltmiştir. Gururluyuz…”