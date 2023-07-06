Töre, Türkiye Kamu-Sen heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) heyetini kabul etti.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu'nda yapılan kabulde Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur Sen) Başkanı Akın Manga da yer aldı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kabulde yaptığı konuşmada Kamu Sen’in geçmişten bugüne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hür ve bağımsız bir devlet olarak hayatını devam ettirmesi noktasında her zaman güçlü bir iradesi olduğunu vurgularken, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda çıkarlarının korunmasında mücadele ettiklerini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, KKTC’nin harcında Mehmetçik, mücahit, mukavemetçiler ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın mücadelesi olduğunu ifade ederek kendilerine düşen görevin ecdada layık olarak kendilerinden sonraki nesillere mirası devam ettirmek olduğunu belirtti.

Töre, devlet olmanın her halka nasip olmayacağını, Kıbrıs Türk halkının anavatanın desteği ile devleti olduğunu ve bu devleti yaşatmanın da herkesin görevi olduğunu söyledi.

-Sıddık’ın sözlerine tepki…

Zorlu Töre konuşmasında, İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Sıddık'ın geçen gün garantör bir ülke temsilcisi olarak “garantörlükle” ilgili yaptığı yorumlara tepki gösterdi ve “Asıl sorgulanması gereken denizlerin ve okyanusların ötesinde olan İngiltere’nin Kıbrıs adasında askeri egemen üs bulundurmasıdır. Bu durum, acaba emperyalist ve sömürgeci anlayışın devamı mıdır? Esas sorgulanması gereken budur.” dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanının Güney Kıbrıs ziyaretinde, 1974 Mutlu Barış Harekatını “işgal” olarak nitelendirmesini de eleştiren Töre, geçmiş süreçte Kıbrıs adasının tamamını defalarca işgal etmeye çalışan tarafın Yunanistan olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Kıbrıs Türk halkının da ortaklığı olduğunu, ancak bu cumhuriyeti işgal eden Kıbrıslı Rumlar olduğunu anımsatan Töre, sorunun Rumların Helenizm ve megali idea kavgası olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ta iki ayrı halkın varlığının bütün dünya tarafından bilindiğini söyleyen Töre, Türk Milleti’nin varlığına karşı uluslararası camiada bir adaletsiz anlayış yaşandığını belirtti.

Töre ayrıca “Kıbrıs Türk halkı, anavatan Türkiye’nin garantörlüğünde bugün hür ve özgürdür. Güvenlik içerisinde yaşamaktadır ve devleti vardır. Bu devlet devam edecek. Türk askeri varlığı da Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesi olarak sonsuza dek sürecektir.” dedi.