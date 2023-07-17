Töre, Türkiye Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde etkinlik yapmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Türkiye Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Türkiye Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, her yıl 20 Temmuz öncesi KKTC2ne gelerek buradaki bayram coşkusunu birlikte yaşamak istediklerini söyleyerek her zaman Kıbrıs Türkünün yanında yer aldıklarını belirtti.

Yıldız, 40 sporcunun katılacağı bir turnuva ile Lefkoşa ve Girne’de bayrak yürüyüşü gerçekleştireceklerine değinerek milli bilinci geliştirmek ve Kıbrıs Türk varlığının bilinmesi maksadıyla bir duruş sergilediklerini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Türk milleti olarak bir beraber olduklarını ifade ederek milli günlerde yapılan anlamlı katkılardan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

20 Temmuz’un Kıbrıs Türk halkı için en büyük bayram olduğunu vurgulayarak 20 Temmuz şafak vaktinde Mehmetçiğin gelmemesi durumun Kıbrıs’ın bugün Girit ya da 12 adaların durumuna düşeceğini söyledi.

Başkan Töre, harekattan sonra Kuzey Kıbrıs’ın bir Türk vatanı olduğunu ve Cumhuriyeti ilan ettiklerini anımsatarak: “Türk ordusu bizim damarımızdaki kan, KKTC bedenimizdeki candır” dedi.

Töre, Türkiye ve Türk Milleti ile birlikte yola devam edeceklerini vurgulayarak “Türkiye’nin yeni yüzyılını hep birlikte yaşayacağız. Bu Türk millerinin yeni yüzyılı olacaktır” dedi.