Töre, Türkiye’deki yarışmalarda dereceye giren yüzücüleri kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’de düzenlenen Ulusal Gelişim yarışlarında, 11 ve 12 yaşlarda mücadele ederek dereceler elde eden yüzücüleri kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde Su Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Nevzat Dalyan ile genç sporcuların antrenörleri hazır bulundu.

Meclis Başkanı Zorlu Başkan Töre, burada yaptığı konuşmada gelişim çağındaki gençlerin başarı elde etmesinin çok önemli ve gurur verici olduğunu ifade ederek sporcuları kutladı.

Kıbrıslı Türk gençlere uluslararası camia tarafından uygulanan ambargolara rağmen, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile bu ambargoların kırıldığını söyleyen Töre, birçok spor branşında önemli derecelerin alındığını kaydetti.

Gençlerin ilerleyen yaşlarda da başarılar elde edeceğine olan inancını dile getiren Töre, antrenörleri de çabalarından dolayı kutladı.

Kabulde Başkan Töre tarafından derece elde eden bütün yüzüler ve antrenörlerine Meclis Anı Madalyası verildi.