Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’den Vatan Partisi heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz ve KKTC Temsilcisi Cihangir Özyer yer aldı.

-Töre

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre kabulde yaptığı konuşmada, Vatan Partisi’nin, idealleri ve KKTC’ye desteğini her zaman bildiklerini ifade ederek, KKTC’nin, “Ne Mutlu Türküm” diyen herkesin milli devleti olduğunu vurguladı.

KKTC’nin yaşaması konusunda Vatan Partisi ile aynı yolda yürüdüklerini belirten Töre, Mavi Vatan mefhumundan da asla taviz vermeyeceklerini söyledi.

Töre, Doğu Akdeniz ve çevresinde emperyalist güçlerin büyük müdahaleleri olduğuna işaret ederek, en büyük dayanaklarının Anavatan Türkiye olduğunu kaydetti.

Bölgede bu güçlerin Türkiye’yi dışlama gayretleri olduğuna değinen Töre, mücadeleye birlikte devam edeceklerini ifade etti.

-Bursalı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da, partilerinin, Kıbrıs davasının Türkiye’deki mücahitleri olduğunu ifade ederek, Genel Başkan Doğu Perinçek’in selamlarını getirdiklerini söyledi.

Bursalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin devlet olarak tanınma çabalarını desteklediklerini kaydederek, bu konuda her zaman görüş alışverişinde bulunmak istediklerini dile getirdi.

Kabulde, Meclis Özel Kalem Müdürü Ürem Uygun da hazır bulundu.