Töre, TÜRKPA Genel Kuruluna katılmak amacıyla Ankara’da



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un davetiyle Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurul Toplantısına katılmak amacıyla Ankara’ya gitti.

Başkan Töre’ye Ankara ziyaretinde Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli eşlik ediyor.



Heyette ayrıca Meclis Meclis Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun yer alıyor.Töre, heyetiyle birlikte bu amaçla gittiği Ankara’da Esenboğa Havalimanı’nda AK Parti Erzurum Milletvekili ve TÜRKPA Üyesi İbrahim Aydemir, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.Başkan Töre’nin bugün Ankara’da bir takım temaslarda bulunması, yarın ise TBMM bünyesinde yapılacak TÜRKPA Genel Kuruluna katılması bekleniyor.