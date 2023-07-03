Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Ülkemiz bu sabah kara bir güne, matem içerisinde uyanmıştır. Girne - Değirmenlik anayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişinin yaşamını yitirmesi hepimizi derinden yaralamıştır” dedi.

Töre, yazılı açıklamasında, son zamanlarda ülkede trafik kazalarının sayısının artması ve ölümlü kazaların yaşanmasının, herkesi düşündürmesi ile birlikte, üzerinde çalışması gereken bir konu olarak karşılarında durduğunu vurguladı.

“Alkol ve hatta uyuşturucu etkisiyle araç kullanımında yaşanan artış, hepimizin gözlemidir” diyen Töre, şöyle devam etti:

“Bu konuda hali hazırda devam eden denetimlerin arttırılması elzem bir durumdur. Ayrıca fiziki yapısı bozuk ve kazaya sebebiyet verebilecek yolların öncelikle tespiti yapılarak kaza riskini en aza indirmek yapmamız gereken çalışmaların başında yer almalıdır. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı aileleri ve halkımıza başsağlığı diliyorum.”