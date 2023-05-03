Töre, Uluslararası Bağımlılıkla Mücadele Federasyonu heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Erdal Karadağ başkanlığındaki Uluslararası Bağımlılıkla Mücadele Federasyonu heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Zorlu Töre, gençleri bağımlılıktan kurtarma ya da bu yöne eğilmelerini önlemenin önemli bir görev ve insana yapılan bir yatırım olduğunu söyledi.

Töre, federasyonu çalışmalarından dolayı kutlayarak, başarılar diledi.

Federasyon Başkanı Karadağ, Yeşilay ve Türkiye Sağlık Bakanlığının bilgileri dahilinde bağımlı olan vatandaşların iyileşmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, bazı ülkelerde de temsilcilik açma çalışmaları bulunduğunu kaydetti.

Kabulde İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.