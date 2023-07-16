Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Uluslararası Final Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Girne Acapulco Otel’deki törende konuşan Başkan Töre, öğrencilerin mezuniyetinin ardından gidecekleri ülkelerde çok faydalı bireyler olarak çalışacaklarına inanç belirtti.

Öğrencilerin önce kendi insanını ve halkını sevmeyi bilmesi gerektiğini söyleyen Töre, dünyada oynanan emperyalist oyunlara karşı uyanık olmaları gerektiğini kaydetti.

15 Temmuz’da Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak için de bir oyun oynandığını anımsatan Töre, Rumların 1963’den beri Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal ettiğini ifade etti.

Töre, önümüzdeki günlerde kutlanacak 20 Temmuz’da şafak vaktinde kahraman Türk ordusunun Kıbrıs’a geldiğini, mücahitlerin yıllarca sürdürdüğü direniş sonrası Kıbrıs Türk halkının bu harekâtla özgürlüğe kavuştuğunu anlattı. Bu zaferin ebediyen devam edeceğini vurgulayan Töre, Türk askerinin adadan çıkması için bazı çevrelerin sürdürdüğü çabanın boşa gideceğine değindi.

Ülkede bugün bir çok üniversite olduğunu da belirten Töre, 30 bin yatak kapasiteli turizm, sanayi tesisleri ve daha bir çok yatırımla Kıbrıs Türkünün geleceğe yürüdüğünü söyledi.