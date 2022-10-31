Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Uluslararası İslam Alimleri Birliği Türkiye Gençlik Komisyonu’nu kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Başkan Töre, milli ve manevi değerlerin bir halkın sigortası olduğunu söyleyerek bu değerlerin korunmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Ülkede birtakım sosyo ekonomik sıkıntılar yaşansa bile bir devlete sahip olduklarını vurgulayan Töre, bu devlete sımsıkı sarılıp yüceltmenin herkesin görevi olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "KKTC’yi tanıyın" çağrısının, şehitlerin ruhlarını şad ettiğini, ülkenin kurulması ve bugünlere gelmesi için mücadele eden herkesin emeğinin karşılığı için çok onurlu bir adım olduğunu kaydetti.

Töre, “Bu çağrının ardından artık geri adım atmak mümkün değildir” dedi.