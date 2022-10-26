Töre, uluslararası turnuva için ülkeye gelen konuk heyet temsilcilerini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC'nin kuruluşunun 39. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Uluslararası Tekvando Turnuvaları için ülkede bulunan konuk heyetleri kabul etti.

Meclis Şeref salonundaki kabulde Türkiye, Azerbaycan, Norveç, Bulgaristan, Moldova, Romanya, Kazakistan, Etiyopya ve İran’dan temsilciler yer aldı.

Tekvando Judo Karate Aikido Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, kabulde yaptığı konuşmada birçok ülkenin katılımıyla KKTC’de organizasyon düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında farklı ülkelerden sporcuların ülkeye gelmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade ederek her insanın spor yapma hakkının olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Ülke sporcularına uygulanan spor ambargosuna değinen Töre, KKTC’nin var olduğunu ve yok hükmünde olmadığını, dileğinin bir gün bu ambargoların tümüyle kalkması olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs sorununu yaratanın Rumlar olduğunu anımsatan Töre, Birleşmiş Milletlerden bu konuda medet ummanın mümkün olmadığını, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya 5’den büyüktür” sözünün bu anlamda çok doğru bir tespit olduğunu belirtti.

Heyet başkanlarına ve sporculara ülkeye geldikleri için teşekkür eden Töre, KKTC’de bulundukları süre içerisinde iyi zaman geçirmelerini diledi.