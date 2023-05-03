Töre uluslararası üniversiteler konseyi heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Prof. Dr. Orhan Hikmet Azizoğlu Başkanlığındaki Uluslararası Üniversiteler Konseyi heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Konsey Başkanı Azizoğlu, öğrenci hareketliliği ve yüksek öğretim sorunlarına dair Eylül ayı içerinde KKTC’de bir çalıştay düzenlemek istediklerini belirterek Töre’ye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Meclis Başkanı Töre de konuşmasında, çalıştaya ellerinden gelen katkıyı koymaya hazır olduklarını belirterek, bu tür organizasyonların kendilerine her zaman büyük katkı sağladığına değindi.

Üniversitelerin birbirleri ile diyaloğunun önemine işaret eden Töre, bu ağın içerisinde KKTC üniversitelerinin de dahil olmasının kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Kabulde İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.