Töre, Uluslararası Üniversiteler Konseyi heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Prof. Dr. Orhan Hikmet Azizoğlu Başkanlığındaki Uluslararası Üniversiteler Konseyi heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ve Türkiye’den bazı üniversite rektörlerinin yanında, YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mahmut Doğru da yer aldı.

Kabulde konuşan Konsey Başkanı Prof. Dr. Azizoğlu çalışmalar hakkında bilgiler verirken KKTC Üniversitelerinin de konseyde yer almasının, bilinirlik ve akademik yönelim olarak katkılar sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, oluşturulan konseyin önemine işaret ederek, sadece Türkiye değil başka ülkelerden de Üniversiteleri bünyesinde barındırmasının sevindirici olduğuna değindi.

Teknoloji geliştikçe mesafelerin küçüldüğünü ancak ülkeler arası rekabetin arttığına değinen Töre, güçlü ülkelerin daha zayıf konumda olan ülkeleri ezen bir düzenin devam ettiğini söyledi.

Bu durumda temel insan haklarının öneminin bir kez daha ortaya çıktığına işaret eden Başkan Töre, Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyinin bu konuda sınıfta kaldığının görüldüğünü kaydetti.

Töre, dayanışmanın önemine değinerek Üniversitelerin bu anlamda işbirliği içerisinde olmasının çok değerli katkılar sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Kabulde Meclis, İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, ile Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de hazır bulundu.