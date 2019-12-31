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Töre, yeni yıl nedeniyle mesaj yayınladı

Töre, yeni yıl nedeniyle mesaj yayınladı
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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zolru Töre yeni yıl mesajı yayımladı.
Töre mesajında şunları kaydetti:
“2019 yılını geride bırakırken yaşanılan tüm üzüntü, sıkıntı ve acıların 2020’de yaşanmamasını temenni ederim.  Yeni gireceğimiz bu yeni yılda ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa mutluluk, huzur, sağlık, refah ve barış içinde bir yıl dilerim.  
Devletimizin varlığı ve bağımsızlığı, halkımızın refah ve mutluluğu için 2020 yılının şans getirmesini dilerken güvenlik ve özgürlük içinde yaşadığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2020 yılının ülkemizde ve tüm dünyada barış ve kardeşliğin hâkim olacağı bir yıl olması dileğiyle; mutlu yıllar.”

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