Töre, Yeniden Refah Partisi heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde, partinin Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve KKTC Ada Başkanı Mikail Yücel ile Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Danışmanı Aytaç Keser yer aldı.

-Aşıla

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla kabulde yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Kıbrıs’a duyduğu yakın alaka nedeniyle kendileri için Kıbrıs Türklerinin öneminin büyük olduğunu kaydetti.

Konuşmasında Barış Harekatı sürecinde Erbakan’ın hatıralarını da aktaran Aşıla, o günlerin bir daha yaşanmamasını diledi.

Aşıla, KKTC’nin Türkiye’nin de desteği ile geldiği noktanın önemli olduğunu söyledi.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, 20 Temmuz’a gelene kadar Kıbrıs Türklerinin geçirdiği zor süreçleri anımsatarak bütün zorluklara rağmen milli kimliğin korunduğunu vurguladı.

Barış Harekatı’nda merhum Başbakan Bülent Ecevit’in yanı sıra, dönemin Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın da çok önemli katkısı olduğuna değinen Töre, Erbakan’ın harekat sonrasında da Kıbrıs sorunu konusunda doğru teşhisler ortaya koyan çok önemli bir devlet adamı olduğunu kaydetti.

Töre, bugün ay yıldızlı bayrakların gölgesinde huzur içerisinde yaşandığını ifade ederek, “Özümüz Türk milleti ve bu milli davanın gereklerini yerine getirmektir” dedi.

KKTC’den ve Türk askerinden vazgeçmelerinin mümkün olmadığını söyleyen Töre, Barış Harekatı’nın gerçekleşmesinde emeği geçenleri saygı ile anarak, şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere de sağlıklı yaşamlar temenni etti.