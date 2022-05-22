Töre Yöresel Anadolu Kültür Festivali’ne katıldı

Töre Yöresel Anadolu Kültür Festivali’ne katıldı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazimağusa Belediyesi ve Anadolu Mahallesi Muhtarlığı işbirliğiyle düzenlenen Yöresel Anadolu Kültür Festivali’ne  katıldı. 

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Maraş bölgesinin Anadolu Mahallesi’nde yapılan etkinlikte Töre, stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti, alışveriş yaptı. 

Töre, basına yaptığı açıklamada ülkedeki bütün kültür sanat festivallerine katılmak için gayret gösterdiğini söyleyerek Anadolu’daki bir çok kültürün birleşmesi ile Türk kültürünün oluşturduğunu ifade etti. Töre, Kıbrıs Türk halkının Anadolu kültürünü her zaman benimsediğini de söyledi. 

“Aynı milletin insanlarıyız” diyen Töre, Türk milletinin milli kültürünün her şeyden önemli olduğunu belirtti.

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