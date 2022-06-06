Töre, ZAYDER heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, kabulde konuşan ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert, down sendromlu bir çocuğun başarısını konu alan film çekimine başladıklarını, filmin gösteriminin Türkiye’de de yapılacağını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, filmin konusunun çok anlamlı olduğunu, topluma da önemli mesaj vereceğine inandığını kaydetti.

ZAYDER’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Başkan Töre, derneğin atölyelerinde birçok insana el becerisini geliştirme, aile ekonomisine katkı sağlama imkanı verildiğini söyledi.

Derneğin yardıma ihtiyaç duyan insanlara her zaman yardım eli uzattığını bildiğini de kaydeden Töre, ZAYDER’i kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Kabulde Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda ve Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu da hazır bulundu.