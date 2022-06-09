Töre:“Bizim davamız şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere bıraktığı emanetleri gelecek nesillere taşımaktır”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve Barış Harekatı’nın ardından 48 yıl sonra adaya ilk kez gelen Kıbrıs gazileri heyetini kabul etti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis Zalihe Çavuşoğlu toplantı salonunda yer alan kabulde konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, gazilerin 1974 yılındaki anılarının ziyaret vesilesiyle yeniden canlandığını ifade ederek, aradan 48 yıl geçse bile o zor anların her zaman bilinmesi ve yeni nesle sürekli anlatılması gerektiğini kaydetti.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında “Bizim davamız şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere bıraktığı emanetleri gelecek nesillere taşımaktır” diyerek bu emanetleri daha ileriye götüreceklerini söyledi.

Atatürk’ün ifade ettiği gibi “gaflet ve delalet” olabileceğini vurgulayan Töre, her şeye rağmen yılgınlığa düşmeden, aldanmadan ve aldatmadan yola devam edeceklerini belirtti.

Başkan Töre, devletin yaşatılmasını istediklerini, Anavatan Türkiye’deki Cumhur İttifakı’nın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin devamından yana bir tavır ortaya koyduğunu dile getirerek, iki devletli çözüm ve iki ayrı egemenlik söyleminin temel ve milli politika olarak vurgulandığını kaydetti.

Töre şunları kaydetti:

“Bu Cumhuriyet’i biz yerde bulmadık. Ne Amerika, ne Rum ne da başkası bize hediye etmiş değildir. Bu Cumhuriyet’in kurulmasına bize fırsat veren ta 1956’lardan başlayan bir mücadelenin şehitleri ve gazilerdir… Onların bıraktığı bir eserdir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti…”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” söylemini anımsatan Başkan Töre: “O beşlinin bizim için vermiş olduğu bazı kararlar ölüm niteliğindedir. Türk ordusunun adadan çekilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının geri alınması gibi kararları vardır. Demek ki, biz Güvenlik Konseyi’nin kararlarına bakacak olursak devletten ve Türk ordusundan vazgeçmemiz gerekir”

Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının ortak menfaatlerinin ortak özne olarak “milli dava” altında birleştiğini vurgulayan Töre, “Biz Türk milletinin bir parçasıyız ve Anavatanımız olmadan devam etmemiz mümkün değildir” dedi.

Kahraman Türk ordusunun Barış Harekatı’nda Mücahitlerle yeniden buluştuğunu söyleyen Töre, bu topraklarda birlikte can verildiğini ifade etti ve “Artık devletten, Anavatan Türkiye’den vazgeçmek yok” dedi.