Töre’den Anıtkabir’e ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un davetiyle Ankara'da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, heyetiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret etti.

Heyetiyle birlikte Anıtkabir'e gelen Töre, Aslanlı Yoldan yürüdükten sonra Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçen Töre, burada anıt özel defterini imzaladı.

Töre, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,

Bugün beraberimdeki heyetle birlikte Ankara’ya gerçekleştirmekte olduğum ziyaret kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum.



Kıbrıs Türk halkı olarak aziz hatıranız olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını her şartta yanımızda hissetmekteyiz. Bu yüzden Kıbrıs’taki Türk varlığı açısından Anavatan Türkiye’nin güçlü bir devlet olması bizlere de büyük bir güven vermektedir.Kıbrıs meselesi milletimizin milli davasıdır. Milli davamızın yürütülmesinde ve savunulmasında asla geri adım atmayacağız.Kıbrıs Türk halkının milli kimliği, 'Ne Mutlu Türküm Diyene' ifadesiyle özdeşleşmiştir. Devletimizin varlığını ve bağımsızlığını korumak ve yaşatmak Kıbrıs Türk halkının karakteridir.Aziz ruhunuz şad olsun. Şahsınızı, silah arkadaşlarınızı ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum."Töre ve Meclis Başkanlık Divanı heyeti Anıtkabir içerisinde bulunan Kurtuluş Savaşı müzesini de ziyaret etti.Başkan Töre'nin bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelmesi bekleniyor.