Töre’den Babalar Günü Mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Milli şuura sahip, yüreği ülke sevgisiyle dolu, bayrak ve vatan aşkıyla her daim ulusunun hizmetinde evlatlar yetiştirmek geleceğimizin en büyük güvencesidir” dedi.

Babalar Günü mesajında, evlat yetiştirmenin hayattaki en önemli görev olduğunu kaydeden Töre, şunları kaydetti:

“Bugün Babalar Günü ve evlatları için bir ömür çalışan, emeğini, zamanını ve her şeyini çocuklarının daha iyi yaşayabilmesi için ortaya koyan tüm babaları kutlarım.

Bir baba olarak en değerli varlıklarımız olan evlatlarımızı güven ve huzur içerisine yetiştirmek, onları bizden daha iyi koşullarda yaşatabilmek bizler için en büyük ödüldür.

Evlat yetiştirmek hayattaki en önemli görevimizdir. Milli şuura sahip, yüreği ülke sevgisi ile dolu, bayrak ve vatan aşkı ile her daim ulusunun hizmetinde evlatlar yetiştirmek geleceğimizin en büyük güvencesidir. Bu zor görevde anne ve babalara, tüm aile fertlerine büyük sorumluluk düşmektedir.

Babalar günü vesilesiyle, tüm babalara, evlatları ve sevdikleri ile geçirecekleri sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum.”