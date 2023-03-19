Töre’den, Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi'nin yıldönümü mesajı…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi'nin 59. Yıldönümü dolayıısyla mesaj yayımladı.
Töre mesajında şunları kaydetti:
O dönemde Klerides yönetimindeki Rumların Enosis hayalleri kurarak Kıbrıs'ı bir Helen adası yapmak üzere gerçekleştirdikleri saldırılarda Gaziveren ve Çamlıköy'de de şehitler verdik.
Ne o günleri ne de şehitlerimizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerin, gazilerin, kahraman Mehmetçikle Mücahidin hediyesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacağız.
Bizlere emanet ettikleri Özgürlük ve istiklal korunacak, bu kutsal emanet bizden sonraki nesiller tarafından devralınacaktır. Şehitlerimizin yattığı yerler nur olsun.