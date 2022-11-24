Töre’den Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’nde öğretmenlere ziyaret

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, öğretmenlerden cumhuriyete, Atatürk’e ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bağlı öğrenciler yetiştirmesini istedi.

Verilen bilgiye göre Töre, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’ni ziyaret ederek, okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının bağımsız bir devlet çatısı altında yaşadığını belirterek, “KKTC hepimizin milli devleti” diye konuştu.

15 Kasım Cumhuriyet bayramını kutlarken, Geçitkale ve Boğaziçi direnişlerini asla unutmamak gerektiğini ifade eden Töre, şehitler sayesinde bir devlete ulaşıldığını vurguladı.

Okulun sorunları hakkında bilgi aldığına da değinen Töre, bu sıkıntıların çözümü konusunda Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüşeceğini kaydetti.

Töre, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlarken, hayatta olmayan öğretmenleri de saygıyla andı.

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, öğretmenlerden Cumhuriyete, Atatürk’e ve KKTC’ye bağlı öğrenciler yetiştirmesini istedi.

Ziyarette Meclis Başkanlığı tarafından öğretmenlere çiçek de verildi.

Başkan Töre’ye ziyaretinde Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de eşlik etti.