Töre’den Milli Savunma Bakanı Akar’a ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin davetiyle heyetiyle birlikte Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar’ı ziyaret etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, bakanlıkta yer alan görüşme bir saati aşkın sürdü.

Görüşmede Başkan Zorlu Töre’ye KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü eşlik etti.

Ankara temaslarını tamamlayan Başkan Zorlu Töre ve heyetinin yarın KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

Töre’nin heyetinde Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekilleri Alişan Şan, Hasan Küçük, Devrim Barçın ve Şifa Çolakoğlu’nun yanı sıra Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda bulunuyor.