Törehan: “26 Aralık’ta çağdaş belediyeciliğin ilk adımını atacağız”

"UBP’nin Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan, profesyonel bir yönetim anlayışı ile kaynakları doğru kullanacaklarını belirterek, “26 Aralık’ta çağdaş belediyeciliğin ilk adımını atacağız” dedi.Değirmenlik-Akıncılar bölge halkının hak ettiği değeri görmediğini belirten Törehan, çözülmesi gereken birçok sorun olduğuna dikkat çekti.

Törehan, bölgedeki her evin kapısını çaldığını aktararak, “Bütün evlerde çok güzel karşılandım… İnsanları hiç kimse dinlememiş sadece kapılarına oy toplamaya gidilmiş. Ben ve ekibim önce insanları mutlu etme odaklı çalışacağız. Tek amacımız, bölgeyi insanlarımıza faydalı bir hale getirmek…” ifadelerini kullandı.

Manifestosunun ortaya çıkış hikayesini anlatan Törehan, “Siz belediye başkanı olsaydınız ne yapardınız’ diye sordum ve manifestom ortaya bu şekilde çıktı. Bölge halkı kendi belediyelerini kendileri yaratacak” diye konuştu.

Göreve geldiği ilk gün belediyeye Sayıştay atanacağını ve denetim yapılacağını söyleyen Törehan, belediyelerin birleştirilmesiyle birlikte ortaya çıkabilecek sorunlara da hazır olduklarını aktardı.

Törehan, belediyenin çok yanlış yönetildiğini, yanlış borçlanıldığını ve hukuk dışı borçlanıldığını söyleyerek, Sayıştay raporunun ardından ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Personel sayısı ve maaş ödemelerine ilişkin bir verinin elinde olmadığını belirten Törehan, “Ben kazanacağıma inanıyorum ve her şeye hazırız. Biz profesyonel olarak hareket edeceğiz. 26 Aralık’ta da çağdaş belediyeciliğin ilk adımını atacağız” dedi.

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Törehan, “Kaynak para değil insandır. İnsan odaklı hizmetler üretip, kaynakları doğru yöneteceğiz” diye konuştu.

Törehan, “4 yıl belediye başkanı olduktan sonra kapı kapı dolaşılıyorsa bir sıkıntı vardır. Ben 4 yıl sonra kapı kapı dolaşmak istemiyorum, kahve içmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

Bölgenin altyapısının yok denecek kadar kötü bir durumda olduğunu dile getiren Ebru Törehan, şöyle devam etti:

“Altyapı sorunlarının çözümlenmesi için gerek olan süre 4 yıl değil, 2 yıldır. Bu problemler, 2 yıl içerisinde zekice çözülebilecektir. Hiçbir şey imkansız değildir. Bu yapının içerisinde her türlü imkan vardır. Bu yüzden ben kendime 4 yıl gibi bir süre vermiyorum, 2 yıl veriyorum. En ağır noktalardan tadilatlara başlayacağız, hizmeti aksatmadan dengeli bir şekilde gerekli çalışmaları yapacağız.”

Törehan, bölgenin ekonomik olarak kalkındırılacağının altını çizerek, öncelikli olarak Köy Kadın Kurslarının hayata geçirileceğini ve ev hanımlarının önünün açılacağını söyledi.

“Küçük esnafa destek olacağız” diyen Törehan, küçük esnafa yönelik destek paketlerinin hazırlandığını belirtti.

Törehan, iletişimin önemine dikkat çekerek, “İletişim kurabildiğiniz zaman problemin kaynağına inerek, sorunu çözebiliyorsunuz. Biz bunu yapacağız. İnsanlarımızla iletişim kurarak, sorunlarını dinleyerek çözümler üreteceğiz” dedi.

Küçük Esnaf Sanayi Bölgeleri’nin oluşturulması için ilgili bakanlıkların projelendirmeyi yaptığını söyleyen Törehan, “Bu proje hazırdı sadece birilerinin yapması gerekiyordu biz bunu da yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bölgede ciddi bir hayvansal atık sorunu olduğunu ifade eden Törehan, “İnsanlar kendileri bu atık sorununu çözmeye çalışıyor. Bunu yaparken de üzerine ceza yiyorlar. Biz bu sorunu da profesyonel bir şekilde hareket ederek, ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

Törehan, “Tarımda büyük bir su sorunu var, borular döşenmiş, projeler yapılmış ama ilerletilmemiş. Her gün binlerce ton suyumuz denize dökülüyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den gelen suyun değil, doğal rezervlerin kullanılmasına da tepki gösteren Törehan, “Her şeyi hazır olan bu projemizi sadece hayata geçireceğiz” açıklamasını yaptı.

Törehan, Ercan Havalimanı’nın çevresine Kıbrıs’ın tüm kültürel yapısını yansıtacak alanlar ile 24 saat faaliyet gösterebilecek esnafların var olmasını planladıklarını söyledi.

“Kültürel değerlerimizi koruyacağız” diyen Ebru Törehan, her bölgenin kendine özgü şenlikleri olacağını ve şenliği olmayan tek bir bölgenin kalmayacağını aktardı, “Turizme çok fazla önem vereceğiz” dedi.