Törehan: “Gıda Bankası Projesi ile ihtiyaçlar karşılanacak”

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan, “Gıda Bankası Projesi” ile bölge halkının rencide olmadan ücretsiz bir şekilde temel ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

Sağlık konusunda önemli projeler hazırladıklarını kaydeden Törehan, bunları açıkladı.

Törehan, ‘Zihnim Seni Dinliyor Projesi’ne işaret ederek, 65 yaş ve üzeri bireylere kahvehanelerde veya kadın kurslarında üniversite öğrencileri veya gönüllüler tarafınlar kitaplar okunacağını dile getirdi.

Törehan, bu projeyle birlikte Alzheimer ve Demans hastalarına yardımcı olabileceklerini ifade etti.

-Sağlıkla Kal Projesi: “Araçlar Hazır”

“Sağlıkla Kal Projesi”ne de dikkat çeken Törehan, bölgedeki ambulans sayısının 4’e çıkarılacağını aktardı.

Törehan, 2 elektrikli araç ve 10 tane motosiklet ile hasta olan yaşlılara ilaç ve sağlık hizmeti götürüleceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı ile konuyu görüştüklerini aktaran Törehan, “Sadece bir telefon ile ulaşılabilecek olan bir hat olacak… Tansiyon veya şeker ölçümü yapılacak ardından ilgili birime iletilecek” dedi, araçların hazır ve plakalandırılmış olduğundu söyledi.

-Gıda Bankası Projesi: “İnsanlarımız rencide olmadan ihtiyaçlarını karşılayacak”

“Gıda Bankası Projesi”ne dikkat çeken Törehan, belediyenin şu anda insanları rencide ederek, gıda paketleri dağıttığını belirtti, “Belirli noktalarda insanlarımız ulaşabileceği, markete giriyormuş gibi gireceği ve sadece kasadan para ödemeden çıkacağı bir Gıda Bankası hayata geçireceğiz. İnsanlarımız rencide olmadan ihtiyaçlarını karşılayacak” dedi.

“Buradayım Projesi” ile bölgedeki insanlara avukat desteği verileceğini de belirten Törehan, ‘Yalnız Değilsin Projesi’ ile psikolojik destek sağlanacağını aktardı

-“1 yıl içerisinde Akıncılar’daki değişikliği görecekler”

Akıncılar’ın tamamen unutulduğunu dile getiren Törehan, “Akıncılar şu an ölümüne terk edilmiş durumdadır. 1 yıl gibi süre içerisinde bu koltuğa oturduğumuz zaman bölgedeki değişikliği görecekler” diye konuştu.

-“İyilik Şenlikleri düzenlenecek”

Bölgede, ‘İyilik Şenlikleri’ düzenleneceğini belirten Törehan, kadınlar için ek gelir kapısı yaratılacağını dile getirerek, bu şenliklerin sık sık düzenleneceğini söyledi.

-“Pandemi bahanesi ile yapılan tek şey ‘çiçek’ ekimi”

Mevcut Değirmenlik Belediye başkanına birtakım eleştirilerde yönelten Ebru Törehan, “Pandemi bahanesi ile yapılan tek bir şey var o da ‘çiçek’ ekimi… Yollar bozuk, altyapılar bozuk, atık sorunumuz var. Bölgenin ana yapısını bozmadan yapılması gereken binalar, ana yapılar bozularak yapılmış” diye konuştu.

-“Belediyenin mali tablosu bir sır gibi”

“Belediye kimsenin değildir” diyen Törehan, halkın belediyenin harcamalarını sorma yetkisi olduğunu da belirtti.

Törehan, “Belediye bütçesi, hiç kimsede yok… Belediye Meclis Üyelerinde de yok. Çünkü şeffaf bir belediye yok, diktatörlükle yönetilen bir belediye var. Mali tablo bir sır gibi. Ben genel rakamları biliyorum ancak karşılıklı konuşma taraftarıyım. Matematik yalan söylemez, dev bir belediye resmen batırılmış” ifadelerini kullandı.

“Parti ayrımı yapmaksızın geliyorum”

Belediye çalışanlarının psikolojisinin düzeltilmesi gerektiğini belirten Törehan, personelin artık çalışmak istemediğini dile getirdi, “Bizimle konuşmaktan korkuyorlar, konuşmak istemiyorlar. İlk 2 yıl içerisinde Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin halkını mutlu ve kazanan bireyler yapacağım” dedi.

Törehan, “Ben parti ayrımı yapmaksızın geliyorum. Benim için oradaki insanlar değerli. Sen işlerini iyi yapıyor olsaydın, ben konuşuluyor olmayacaktım…” açıklamasında bulundu.