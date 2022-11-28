UBP Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan Adayı Ebru Törehan “Söz artık halkın!” dedi.

UBP Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan Adayı Ebru Törehan basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İnsan odaklı ve vizyonel bir belediyecilik anlayışı ile hareket ettiğini belirten UBP Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan Adayı Törehan, “bundan sonra söz halkındır” dedi.

Adaylık sürecinden bahseden Törehan, bölge halkının isteğiyle ve ihtiyaçlar doğrultusunda bu yola çıktığını söyledi.

-Vizyonel bir belediyecilik…

Belediyecilik anlayışının “insan odaklı” olduğunu söyleyen Törehan, belediyeleri yerel halkın oluşturduğunu ama halkın dinlenmediği, taleplerinin karşılanmadığını dile getirdi.

İnsanlara birebir dokunmanın önemine vurgu yapan Törehan, bölgesinde genel sorunların yanı sıra spesifik sorunlar olduğuna da işaret etti. Çiçek ekmekle, yol yapmakla belediyeciliğin olmayacağını dile getiren Törehan, daha vizyonel bir belediyecilik anlayışının olması gerektiğini vurguladı.

Değirmenlik bölgesinde bulunan Çataldere Göleti’nin ıslahıyla ilgili sorulara da cevap veren başkan adayı Törehan, gölet konusunun iyi analiz edilip topluma fayda sağlanması noktasında çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Belediye binasının bile daha yapımına başlanmadığını ifade eden Törehan, “Benim çok kısa sürede Değirmenlik bölgesinde ve dışarıda yaptığım çalışmaları, bir belediye bu kadar uzun sürede yapamıyor ise söz artık halkındır.” dedi.

Eğitimin ve sporun önemine dikkat çeken Törehan, her bölgede sportif aktiviteleri sağlayabilecek kaynaklar yaratacağını ve atıl bırakılan alanların spor yapılabilecek alanlara dönüştürüleceğini söyledi.

Bölgede küçük esnafın, tarımcıların, fabrikaların sıkıntıda olduğunu belirten Törehan, bu insanları aktif hale getirecek ve bölgeye gelir kaynağı sağlayacak projeleri olduğunu ifade etti.

-Uluslararası standartlarda drag pisti…

Akıncılar bölgesinden yer alan drag yarışlarına da dikkat çeken Törehan, uluslararası standartlara sahip bir drag pistinin oluşturulması için çalışma yapacağını kaydetti.

İstihdam politikasıyla ilgili de konuşan Ebru Törehan, istihdamın belediyeye personel almakla değil bölgenin tamamını harekete geçirmekle olacağına vurgu yaptı.

Törehan, bölgeye kaynak yaratacak projelerle, yeni iş yerleri açılmasını, mevcut iş yerlerinin ise büyümesini sağlayarak yeni personel ihtiyacı doğurup istihdam yaratacağını belirtti.

Çalışmayan ev hanımı kadınları için de projeleri olduğunu dile getiren Törehan bu projeleri hanımların hayallerinden yola çıkarak hazırladığını söyledi.