Törehan: “Tarihi mirasımıza sahip çıkacağız”

Ulusal Birlik Partisi’nin Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan köy ziyaretlerine devam ediyor. Gittiği yerlerde vatandaşlardan büyük ilgi gören Törehan’ın, paylaştığı gerçekçi projeler takdir görüyor.

Değirmenlik Akıncılar bölgesinin eşsiz tarihi miras barındırdığına dikkat çeken Törehan, bu tarihi mirastan ülkenin ve bölgenin faydalanması için hazırladıkları projeden bahsetti.

Mevcut belediye vizyonu ile tarihi değerlerin atıl vaziyette kalmasını eleştiren Törehan, kendilrinin yönetiminde bölgedeki tarihi mirasa sahip çıkacaklarını kaydetti. Törehan, merkezi hükümet ile işbirliği içerisinde bu değerli yerlerin turizme kazandırılacağını ifade ederek, bölgenin çekim merkezi olması için projeler hazırladıklarına dikkat çekti.

“Bölgemizde bulunan Demirhan tren istasyonunun tekrar müzeleştirilmesini sağlayacağız” diyen Ebru Törehan, bunun yanında Değirmenlik bölgesinin simgesi olan su ile çalışan yağ ve un değirmeninin restore edileceğine vurgu yaptı.

“Buraların hayat bulmasıyla hem turistlerin hem de ülke vatandaşlarının bölgemize akın edeceğini biliyoruz” diyen Törehan, böylelikle bölgenin ekonomik canlanmasına da olanak sağlayacaklarını dile getirdi.

Tarihi değerler koruyup vatandaşın hizmetine sokarak hem ülke ekonomisine katkı, hem de esnafa yeni bir kazanç kapısı sağlayacaklarını belirten Törehan, “Bölgemizin her özelliğinden faydalanarak kalkınmasını sağlayacağız. Sözümüz hizmettir” dedi.