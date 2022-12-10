Törehan: “UBP’nin güneşi Değirmenlik’te doğacak”

UBP Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan Adayı Ebru Törehan, Değirmenlik Akıncılar şöleninde konuştu, “UBP’nin güneşini Değirmenlik’te doğuracağım” sözünü verdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Değirmenlik Akıncılar şöleni düzenledi.

Şölene Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Başkanı Ünal Üstel ile UBP’nin Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan’a destek belirten Demokrat Partili yöneticiler ve Yeniden Doğuş Partili üyeler de katıldı.

Gecede bir konuşma yapan Törehan, seçim çalışmalarının çok iyi gittiğini söyledi, partililere ve sempatizanlara desteklerinden ötürü teşekkür etti.

“Varlığınızı sahada hissediyorum, gücüme güç katıyorsunuz. Son düzlüğe giriyoruz, sizler de daha fazla çalışacaksınız ve bu seçimi kazanacağız” diyen Törehan, “Bizleri sahada görüyorlar, arkamızdaki desteğin çığ gibi büyüdüğünü fark ediyorlar” dedi.

Değirmenlik Akıncılar bölgesi için hazırladığı projeleri halkın görüşleri doğrultusunda şekillendirdiğini anlatan Törehan, “Halkımız gerçekçi, bölgedeki sorunları çözecek olan projeleri görüyorlar ve bizlere samimiyetle desteklerini açıklıyorlar. Gücümüzü hissedenler artık bizden korkuyorlar” diye konuştu.

Aday olmaya karar verdiği zaman Başbakan, UBP Başkanı Ünal Üstel’e bir söz verdiğini anımsatan Törehan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Başbakanıma dedim ki; “UBP’nin güneşini artık Değirmenlik Akıncılar’da doğuracağım” 26 Aralık itibarıyla Değirmenlik Akıncılar’da değişim başlayacak, bölgeye hizmet gidecek, insanımızın mutlu yaşayacak, söz veriyorum”

UBP ve DP’lilerin katıldığı gecede konuşan Törehan, sözlerinin sonunda coşkulu kalabalığa hitaben “Bu zafer yolunda benimle yürümeye var mısınız?” diye sordu.. Mekanı dolduran vatandaşlar tek bir ağızdan “Evet” yanıtı verdi ve salonda büyük bir coşku havası oluştu.