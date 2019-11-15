15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Resmi Geçit Töreni yapıldı.

Tören sağanak yağmurdan dolayı program tamamlanamadan erken sonlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşmasını yarıda keserek, konuşmasının basına dağıtıldığını ve öğrencileri askerleri halkı daha fazla yağmurda bırakmak istemediğini belirtti.

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarında yer alan tören İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramını kutlamasıyla devam eden tören, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuşmasıyla sürdü.

Tören, Mehteran gösterisi ve resmî geçitle sona erdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri ve yetkilileri, konuk heyetler, muharip dernekler, öğrenciler, vatandaşlar katıldı.