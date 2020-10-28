Tören nedeniyle bazı yollar kapanacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. Kuruluş Yıldönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlanacak.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçeler ve bucaklarda kutlanacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören, saat 09.30’da anıta çelenk sunulmasıyla başlayacak.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ve Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ile tamamlanacak.

Polis Genel Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, tören programı nedeniyle; 29 Ekim tarihinde, tüm ilçelerde gerçekleşecek yürüyüşler ve bando konserleri nedeniyle, belirtilen güzergâhlar tören geçişinin başlangıcından bir saat öncesinden tören bitimine kadar trafik akışına kapatılacak. Kapatılacak yollar ve zamanları şöyle: Lefke’de, saat 09:45’de; Lefke Polis Karakolu önünden başlayarak Atatürk Caddesi ve Dr. İzzet Suphi Sokak istikametini takiben Asmalı Kahvehane önündeki meydanda sona erecek. İskele’de, saat 10:00’da, İskele Belediyesi Binası önünden başlayarak, Dr. Arhan Müderrisoğlu Caddesi ve Şht Davut Sokak istikametini takiben İskele Meydanında sona erecek. Gazimağusa’da, saat 11:30’da; sulu çemberden başlayarak İsmet İnönü Bulvarını takiben, aynı cadde üzerinde bulunan Yeni Lemar önünde sona erecek. Güzelyurt’ta, saat 11:45’de, Güzelyurt Kaymakamlığı önünden başlayarak, Kurtuluş Caddesi-Ecevit Caddesi-Münür Dilaver Sokak-Ecevit Caddesi ve Turgut Özal Caddesi istikametini takiben cadde üzerinde bulunan AKM önünde sona erecek. Girne’de, saat 15:00’de; The Arkın Colony Otel önünden başlayarak, Ramadan Cemil Meydanı-Ziya Rızkı Caddesi-Turgut Tahsin Sokak-20 Temmuz Kordonboyu Caddesini takiben Atatürk Anıtı önünde sona erecek. Lefkoşa’da, saat 15:00’de, Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde, Pronto Çemberinden başlayıp aynı cadde üzerinde bulunan Dereboyu AVM önünde sona erecek. Belirtilen tarih ve saatlerde, sürücülerin alternatif yolları kullanmaları, trafik akışını engellememek için belirtilen güzergâhlar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.