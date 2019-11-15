KKTC’nin 36. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi BilgiçTürk Silahlı Kuvvetleri temsilcisi İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, siyasiler, askeri erkan, sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Törende çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcisi İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla Anıt Özel Defteri’ni imzaladı.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

KKTC’nin 36. Yılında seni bir kez daha saygı ile anıyoruz.

‘Demokratik idaresinin tam ve mükemmel bir ifadesidir’ diyerek tanımladığın cumhuriyet KKTC için de aynen geçerlidir. Bu çerçevede demokrasimiz ve ekonomimizle her geçen gün daha bir yapıya kavuşmak için uğraşlarımızı sürdürmekteyiz.

‘Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister’ deyişine uygun olarak yeni nesillerimizi özgürlüğün değerini bilen insanlar olarak yetiştirmek gayretindeyiz.

Senin ‘Yurtta barış dünyada barış’ sımsıkı sarılarak gerek demokratik bir ortamda iç barışımızı korumaya, gerekse adamızda hakça bir çözüm ve bölgemizin huzuru ve istikrarı için katkı yapmaya çalışıyoruz.

Tüm zorluklara rağmen engellere aldırmadan yine senin veciz bir şekilde vurguladığın gibi cumhuriyetin düşüncede ve bilgide güçlü ve yüksek karakterli koruyucular istediğinin bilinci içerisinde ilkelerinin izinde yolumuza devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle seni rahmet ve saygı ile anıyoruz.

Ruhun şad olsun”

OKTAY

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Aziz Atatürk,

KKTC’nin 36. Kuruluş yıldönümünü Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle gönül birliği içinde gururla kutluyoruz.

Kıbrıs Türkünün eşit hak ve özgürlük yolundaki kararlı duruşu neticesinde kurulan KKTC, kalkınarak güçlenmekte, milli davada Anavatan Türkiye’yle omuz omuza ilerlemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün olduğu gibi gelecekte de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olma kararlılığını huzurunuzda bir kez daha teyit ediyor, aziz hatıranızı saygıyla anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun”

YAYLA

Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcisi İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Anıt Özel Defteri’ne şunları aktardı:

“Ebedi Başkomutanımız,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Kıbrıs Türk halknın özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi sonucunda kendi kaderini tayin etme hakkı temelinde ilan ettiği KKTC’nin 36. Kuruluş yıldönümünde huzurundayız.

Gücünü milletinden alan haksızlık ve zulme karşı hayat ve hürriyet haklarını korumak için eşsiz bir mücadele veren Kıbrıs Türk halkı, haklı davasını evrensel niteliklere sahip KKTC devletini kurarak taçlandırmıştır.

Egemenlik ve bağımsızlığı karakter edinen asil Türk milleti ve onun ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkının her türlü tehdit ve tehlikelere karşı korumaya kararlı olan Türk Silahlı Kuvvetleri uluslararası hukuktan kaynaklanan müdafaa hakkını kullanarak hak ve menfaatleri korumaya, garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barışın ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek ve ‘kalırsam gazi, ölürsem şehit’ şiarıyla ger türlü olumsuz girişime karşı dimdik ayakta olacaktır.

KKTC’nin kuruluşunu coşkuyla kutladığımız bu günde aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun”