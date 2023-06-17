Töre’nin mesajı…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yarın kutlanacak Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Töre mesajında şunları kaydetti:
Hayatımızın her anında koca bir çınar gibi arkamızda duran ve vakur duruşuyla yolumuzu aydınlatan babalarımızın, sadece bu özel günle sınırlı kalmadan yaşamımız süresince her zaman gönüllerini hoş tutmalı, onlara hayatlarının her anında en değerli varlıklarımız olduklarını hissettirmeliyiz.
Bu vesile ile, aile fertlerini güven bağı ile birbirine bağlayan, aile ve toplum hayatının omurgasını oluşturan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutlar, ebediyete intikal eden babalara Allah'tan rahmet, yüreğinde evlat acısı taşıyan babalarımıza sabır, hayatlarını evlatlarına adamış tüm vefakâr babalara sağlıklı uzun ömürler dilerim.”