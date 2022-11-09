Toros, AB’nin federal çözümde “daha aktif rol” alması gerektiğini söyledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne milletvekili Fikri Toros, Cumhuriyet Meclisi heyetinin, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’ndaki farklı gruplara ait milletvekilleri ile ilgili temasalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Toros, CTP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, adada siyasi eşitlik temelli federal çözümün önündeki zorlukların aşılabilmesi için Birleşmiş Milletler'le (BM) bağlantılı olarak Avrupa Birliği’nin (AB) süreçte daha aktif bir rol alması gerektiğini söyledi.

Toros, Avrupa Parlamentosu'nda dün gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında, Türkiye’nin Avrupa Birliği nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay’ın heyet onuruna verdiği yemek davetine katıldı.

Toros, AB-Kıbrıs Türk toplumu ilişkilerinin artırılması amacıyla heyetin AP milletvekilleri görüşmeleri yanı sıra, AP Dış İlişkiler (AFET) komitesi toplantısına katılacaklarını belirtti.