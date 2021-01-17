Toros: "Devlet, tatmin edici bir destek fonu oluşturup bunu çalışanlara ve işletmelere sunmalıydı"

CTP Lefkoşa Milltevekili Fikri Toros, ülke yönetimlerinin şu anda ekonomilerini ayakta tutabilmek, talebin canlı kalmasını ve çarkların dönmeye devam etmesini sağlayabilmek için bugüne kadar benzeri görülmemiş ölçekte destek paketlerini devreye koyduğunu, merkez bankalarının parasal genişlemeye gittiğini söyledi.

Salgının önünü kesmek için tavsiye edilen kapanma kararlarının, ekonomiyi olumsuz etkilediği kesin olduğunu, aynı zamanda salgının önlenmesi için insanların evde kalmasının da şart olduğu dile getiren Toros, şunları kaydetti:

"Bu gerçekler ışığında, pandeminin sosyal ve ekonomik yaşama olan kayıplarının telafisi için Devlet’in tatmin edici bir destek fonu oluşturup bunu çalışanlara ve işletmelere sunması gerekirdi. Bunun yapılmamış olması nedeniyle bilim üst kurulu kararlarının hükümet içerisinde tartışma konusu yapılması, halk sağlığını riske atacağı gibi, sosyo-ekonomik yaşamda onarılamayacak hasarlar oluşturmaktadır. Bu yüzden, insan hayatını salgın karşısında tehlikeye atmadan ekonomik çarkların da dönmeye devam etmesini sağlamak, Bakanlar Kurulu’nun bulması gereken hassas denge olduğunu hatırlatırım"