Toros: “Son 100 yılın en kötü küresel salgını”

CTP Milletvekili Fikri Toros, Koronavirüs salgının ortaya koyacağı sorunların tek başına çözümlenemeyeceğini ve ulusal desteğe ihtiyaç olduğunu ifade ederek, sosyal medya hesabından bir an önce ulusal bir kurul oluşturulması talebinde bulundu.

Kamu ve özelde çalışanlar, emekliler ve dar gelirliler başta olmak üzere tüm kesimler hükümetten bu krizin etkilerini hafifletecek bir ekonomik paket bekliyor.

Belki de son 100 yılın en kötü küresel salgınının yol açtığı bu kriz, belli ki hükümetin tek başına yönetebileceği bir krizin çok ötesinde.

Hane halkından kamu maliyesine kadar her kesimin yaşamakta olduğu ve artarak devam edeceği kesin olan bu etkiler, ülkemizin yakın geleceğini yeniden şekillendirecek bir boyutta olacaktır.

Sadece sağlık sistemimizi değil, ekonomi, siyaset, eğitim ve kültürümüzü yeniden şekillendirecek bir süreçten geçiyoruz.

Sınırlı kaynaklara dayalı olacağına kesin gözle bakabileceğimiz kriz yönetimi kapsamında alınacak olan sosyal ve ekonomik kararların, orta ve uzun vadede ülke genelinde yaratacağı etkileri de dikkate alınarak yürürlüğe konmalıdır.

Sıcak savaşlardan sonra ilk kez, emek ve özel sektör temsilcisi örgütlerin yanısıra siyasi partilerden oluşan bir ulusal kriz yönetimine duyulan ihtiyaç kesindir. Bunun daha fazla gecikmeden kurulması, güçlerin birleştirilmesi, görev dağılımı ve sorumluluğun paylaşılması en büyük dileğimdir...