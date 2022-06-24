Toroslu: “Dün akşam felaketin eşiğinden dönüldü… Büyük bir savaş verildi”

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, yangının Mersinlik’in kuzeybatısına, sahile doğru yöneldiğini kaydederek, “Dün akşam felaketin eşiğinden dönüldü. Büyük bir savaş verildi” dedi.

Toroslu, yangının Tatlısu’ya uzak, Mersinlik’e ise 3- 3-5 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyerek, “Şu an için yerleşim yerleri için sıkıntı yok ama rüzgarın yönü ve şiddeti tüm hesapları altüst edebiliyor” dedi.

Yangının sahile ilerlediğini, burada yerleşim yeri olmadığını kaydeden Toroslu, “Umarım yangın en doğudan, en batıdan hapsedilir ve söndürülebilir” şeklinde konuştu.

Yangın şeritlerinin yeniden güncellendiğini, yeni yangın şeritleri açıldığını belirten Toroslu, günün ağarmasıyla uçak ve helikopterlerin havadan söndürme faaliyetlerine başladığını belirtti.

Toroslu, Mersinlik istikameti ile BRT’nin vericilerinin olduğu Kantara’ya giden ateşin önünün kesildiğini de kaydetti.

Ertuğrul Toroslu, Sim TV’ye yaptığı açıklamada, 10 bin dönümün üzerinde arazinin yandığını belirtti.

11 araçla havadan müdahale

Yangına dün 11 hava aracıyla müdahale edildiğini açıklayan Toroslu, bunların 2’sinin İsrail, 2’sinin Güney Kıbrıs, 1’inin İngiliz üslerinden 5’nin de Türkiye’den geldiğini, 1 askeri helikoptere da yangın söndürme aparatı takıldığını söyledi.

-“Felaketin içinde umudu gördük”

Toroslu, yangının söndürülmesi için inanılmaz bir dayanışma gösterildiğini de vurgulayarak, “Felaketin içinde umudu görmek çok güzeldi. İnsanlar yardım için adanın her yerinden bölgeye geldi… Kıbrıslı Türkler bir bütün olarak ‘ne yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz’ diye sordu…” şeklinde konuştu.

-“Ormanda yaşayan canlıların çığlıkların duyuyoruz”

Toroslu, “Can kaybı olmaması en büyük teselli ama eko sistem yok oldu. Ormanda yaşayan canlıların çığlıkların duyuyoruz. Bu insana inanılmaz üzüntü veriyor” dedi.

-“Dün akşam felaketin eşiğinden dönüldü”

Yangının sarp, kayalık, ulaşılmaz yerlerde, zirvelerde olduğunu, iş araçları ve insan gücünün buralara ulaşmada çoğu zaman yetersiz kaldığını anımsatan Ertuğrul Toroslu, dün akşam felaketin eşiğinden dönüldüğünü belirtti.

Ertuğrul Toroslu, rüzgarın da etkisiyle alevlerin doğu kısmına doğru yükseldiğini, helikopter ve uçakların saat 19.30’dan sonra gece görüş sistemleri olmadığı için bölgede faaliyet göstermediğini, söyledi.

-Büyük bir savaş…

Doğu cephesinde, yani Mersinlik istikameti ile BRT’nin vericilerinin olduğu Kantara bölgesinin önüne çok büyük bir set çekildiğini belirten İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, şunları aktardı:

“Akşam çok büyük bir savaşın, çok büyük alevlerin içindeydik. Orman Dairesi, asker, polis, itfaiye, sivil savunma…Hatta bir ara biz de bu alevlerin içinde kaldık… Rüzgarın güneye dönmesiyle, doğuda mücadele eden insanlar nefes aldı… Güneyde yanmayan yer kalmadı. Ardahan’dan sonra devam eden kısım kurtulmuş durumda. Yangın şu an kuzey, kuzeybatıda ve tepelerde devam ediyor.…”

-“Aynı yerde yangın çıkıyor…”

Ertuğrul Toroslu, bir yerden yükselen ateşin hava araçlarıyla söndürüldüğünü, yerde de müdahaleler yapıldığını ancak özellikle havanın ısınmasıyla aynı yerde yangın çıktığını ifade etti.

Toroslu, “Ormancılardan aldığımız bilgiye göre, bugün yangın tamamen bitmiş olsa da en az bir hafta daha ara ara alevlenmeler olacak. Ciddi bir soğutma ve kontrol çalışması yapılması gerek” dedi.

Yangın sırasında cam kozalaklarının 300 metreye kadar gittiğini gördüklerini, kaydeden Toroslu, çam kozalaklarını el bombası kadar tehlikeli olduğunu söyledi.

-“Bölgeye gelen gıda ve ilaçların İskele Belediyesi’ne teslim edildi”

Ertuğrul Toroslu, can güvenliği için Mersinlik’le Ardahan arasındaki yolu sivil trafiğe kapattıklarını da belirterek, bölgeye gelen gıda ve ilaçların İskele Belediyesi’ne teslim edildiğini, ihtiyaçların belediye üzerinden karşılandığını kaydetti.