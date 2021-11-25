Tosunoğlu: “Derhal sicil affı çıkarılması lazım”

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Tosunoğlu, Genç Tv’de “Didem Gürses ile Alternatif” adlı programa konuk oldu. Tosunoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, hükümet olarak hızlı hareket edilmediği takdirde birkaç yıl içinde çok ciddi sayıda iş yerinin kapanabileceğini söyledi. Tosunoğlu, “Hepimize sorumluluk düşüyor. Cesaret ve akılla adım atmak lazım. Önümüzde erken genel seçim var. Bu seçim, önlemlerin alınmasına engel olmamalıdır” dedi. Tosunoğlu, “sicil affı” önerisini gündeme taşıdı ve bu dönemde, hem borçlu insanların hem de yatırımcının yanında olunması gerektiğine dikkat çekti.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Tosunoğlu, dün akşam Genç Tv’de “Didem Gürses ile Alternatif” adlı programa konuk oldu ve soruları yanıtladı.

“İleride hiç kredi veremez duruma bile düşebiliriz”

Tosunoğlu, ülkemizde birçok kişinin döviz borcu olduğuna dikkat çekerken, “Kalkınma Bankası olarak yatırımcımızın yanındayız. Aynı gemideyiz. Bu sorun sadece borcu olanların sorunu değildir. Bankamız için de risk oluşturmaktadır. İleride hiç kredi veremez duruma bile düşebiliriz” diye konuştu.

Tosunoğlu, TL’nin bazı yabancı para birimleri karşısında değer kaybının sebepleri arasında, faiz indiriminin de olabileceğini belirtirken, “tek sebebi, ya da sadece sebep budur demek doğru olmaz, Türkiye Cumhuriyeti ilgililerinin mutlaka bu konuda sebepleri vardır” şeklinde konuştu.