Tosunoğlu: “Kalıtsal sorunlar hamaset söylemleri ile düzeltilemez”

Kalkınma Bankası Genel Müdürü, Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili adayı Hasan Tosunoğlu, ülkede var olan kalıtsal sorunların hamaset söylemler ile düzeltilebilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Tosunoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan Levent Kutay’ın sunduğu Seçime Doğru programında soruları yanıtladı.

Programda aday olma gerekçelerini sıralayan Tosunoğlu, insanların mutfaklarında ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan büyük bir yangın olduğunu bildiğini ve iş yaşamında bugüne kadar edindiği bilgi ve deneyimle bu yangını söndürebilme adına fikirleri barındırdığı için bu yola girdiğini söyledi.

Buna en büyük örneğin bir siyasi parti tarafından ortaya atılan “Euro’ya geçiş” olduğunu ifade eden Tosunoğlu, muhasebe sisteminin Euroya bağlı geçişinin tartışılabileceğini ancak bugünkü noktada ülkeye bir çözüm üretemeyeceğini söyledi.

Başka bir partinin ortaya koyduğu tanınmamışlığın avantajlarını kullanma siyasetinin uygulanabilir olduğunu ancak “hiç tanıtmama” üzerine kurulu bir sistemin de doğu olmadığını dile getiren Tosunoğlu, ülkenin gerçek sorunları ile ilgilenip halının altına süpürmeden kalıtsal sorunları cesaretle çözmek gerektiğini belirtti.

“Kendimizi kandırmamalı ve toplumun aklıyla oynamamamız gerekir” diyen Tosunoğlu, vatandaşın her zaman siyasetçiden daha akıllı olduğunu, kimin ne yapabileceğini iyi bildiğini söyledi.

İnsanların yorgun ve kırılgan olduğuna dikkati çeken Tosunoğlu, kriz döneminde olunan bu süreçte uzlaşı kültürü ile hareket edip çözüm odaklı çalışılması gerektiğini kaydetti.

Ülkede üretimin yanı sıra tarım sanayisinin de desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Tosunoğlu, ithalat boyutundan kurtulup ihracat yapabilecek kapasiteli araziler ve insanlarımız olduğunu ifade ederek: “Yeter ki doğru teşvikler ile birlikte devletin vatandaşının yanında olduğunu hissettirebilelim” dedi.

İklim olarak bu anlamda bir çok dünya ülkesinden daha şanslı konumda olduğumuzu vurgulayan Tosunoğlu, özellikle erken hasat avantajının bu çerçevede kullanılması gerektiğini söyledi.

Sürekli olarak çözüm üreten ve çözüm üretirken cesaretle kararları alma eğiliminde olan bir kişi olduğunu vurgulayan Hasan Tosunoğlu, ülkede var olan kalıtsal sorunların hamaset söylemler ile düzeltilebilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.