Tosunoğlu: “Kalkınma Bankası’nın 1993’ten bu yana verdiği her iki krediden biri geri ödenmedi”

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, bankanın ciddi dönüşüm ve yasal değişikliğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Tosunoğlu, 24 Şubat 2021’de göreve geldiğini ve bu görevde 6 ayını tamamladığını belirtti.

“Ülke ekonomisinin ve kurumlarının kalkınması, gelişmesi ve iyileştirilmesi için sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kurulan Kalkınma Bankası’nın gücü bu ülke insanının tasarruflarıdır” ifadesini kullanan Tosunoğlu, Bankanın kurulduğu 1993 yılından Eylül 2021’e kadar 1 milyar 413 milyon 889 bin TL kredi kullandırdığını ancak bu kredilerin yaklaşık yüzde 53’ünün geri ödenmemiş ve donuk pozisyonda olduğunu vurguladı. Tosunoğlu, geri ödenmeyen ve donuk kredi miktarının 748 milyon 300 bin TL olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 300 icra dosyasının bulunduğunu aktaran Tosunoğlu, şimdiye dek sadece 3 icra dosyasının sonuçlandığını aktardı.



Kalkınma Bankası’nın özellikle teknik ve bilgi teknolojileri anlamında personel ihtiyacı olduğunu ifade eden Hasan Tosunoğlu, buna karşın Genel Müdür Müşaviri konumunda 4 ismin bulunmasını da çarpıklık olarak nitelendirdi.“Kalkınma Bankası halen otomasyon sistemine geçmemiş, e-bankacılığın ve teknolojinin uzağında kalmış, yeniden yapılandırılamamıştır” diyen Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, “ciddi bir dönüşüm ve yasal değişikliğe ihtiyaç vardır” vurgusu yaptı. Tosunoğlu, bu dönüşümün yapılmaması halinde birkaç yıl içinde tüm fonksiyonlarının ortadan kalkma ihtimalinden ve Kalkınma Bankası’nın sonunun Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) gibi olmasından endişe duyduğunu da dile getirdi.Siyaseten yapılan ve hükümetlerin ömrüyle sınırlı olan Yönetim Kurulu atamaları sonucu oluşan istikrarsız yapının Kalkınma Bankası’nın gelişimi önünde engel olduğunu kaydeden Tosunoğlu, “Yönetim Kurulu üyelerinin oluşumu ve temsiliyetinin yanı sıra, yapısal, çağdaş, özerk değişikliğe olan ihtiyaç gün gibi ortadadır” şeklinde konuştu.Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, “siyasetin baskısı, her iki krediden birinin geri ödenmediği gerçeği, altyapıdaki geri kalmışlık önemli sorunlar olarak çözüm istemektedir” dedi.