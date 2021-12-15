Tosunoğlu: “Ülke sorunlarına çözüm üretmek siyasetin görevidir”

Demokrat Parti (DP) milletvekili adayı Hasan Tosunoğlu, Pembe Paşaoğulları’nın hazırlayıp sunduğu BRT’deki 18. Saat programına katılarak kendisinin ve Demokrat Parti’nin ülke sorunları ile ilgili tutumunu ortaya koydu.

Toplumun en büyük sorununun insanların ekmeği, aşı ve mutfağı olduğuna dikkati çeken DP milletvekili adayı Hasan Tosunoğlu, “Çözüm üretmek siyasetin görevidir. Siyaset, kısa vadede, ülkede yaşanan ekonomik sorunlara bir an önce bu asli görevini yerine getirmelidir.” dedi.

Seçim odaklı siyasetin, hükümetin en büyük sorunu haline geldiğinin altını çizen Tosunoğlu, gerek ekonomik koşullar gerekse de pandemi koşulları göz önünde bulundurulduğunda, seçime gitmenin çözümü daha da geciktirdiğini, çünkü siyasetin ister istemez seçim odaklı bir siyaset haline geldiğini belirtti.

Demokrat Parti olarak, özellikle ekonomik sorunları giderecek çözüm önerilerini ortaya koyduklarını ancak hükümette etkin bir siyaset üretebilecekleri bir ortamın bir türlü oluşmadığını belirtti.

Hasan Tosunoğlu, Hükümet küçük ortağı olarak DP’nin sorumluluğunda bulunan Bakanlık veya kurumlarda, çok etkin ve proaktif bir siyaset üreterek, önemli adımları attıklarını dile getirerek, “birincil olarak yapılması gereken döviz kurlarındaki dalgalanmayı dengeleyecek bir çareyi ülke kaynaklarını yeniden organize etmek yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Kalkınma Bankası olarak bizler üzerinde çalışıyoruz. Kredi alanları yalnız bırakmayacağız. Kalkınma Bankası’nın gücü oranında müşterilerimizin mağduriyetini kısmi de olsa gidererek kısa süre içerisinde bir çözüm üretilecektir.

Hasan Tosunoğlu, Kıbrıslı Türklerin şu anda içinden geçmekte oldukları darboğazın çözümün ülkenin iç kaynaklarında saklı olduğunu, siyaset kurumunun ülkeyi doğru yöneterek bu kaynakları harekete geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Sicil affı hayati derecede acil.

DP milletvekili adayı Hasan Tosunoğlu, ekonominin en büyük kesiminin esnaf ve zanaatkarlar olduğunu ve bunların desteklenerek bu zor süreci atlatabilmeleri için gerekli olan kaynağa ulaşabilmelerin şart olduğunu ifade etti. Bunun için de süratle bir sicil affına ihtiyaç duyulduğunu belirten Hasan Tosunoğlu, “150 milyon TL. Esnafa kaynak aktarılıyor. Ancak bu zamanda gerek sigorta gerekse de vergi konusunda sıkıntı yaşamayan esnafımız neredeyse kalmadı. Verilecek bu kaynaktan adaletli ve eşit bir biçimde esnafın faydalanabilmesi için, sicil affına ihtiyaç vardır” dedi.

Üretim ve kalkınma odaklı teşvik sistemi şart

DP milletvekili adayı Hasan Tosunoğlu, ülke gelirinin yüzde 10’luk kısmının ek mesailere harcandığını, bu da devlet bütçesinin projelere aktarılması noktasında engellerden en büyüğü olduğunu belirterek, “bu uygulama sürdürülebilir bir yapı değildir. Teknolojik imkanlarla bunun üstesinden gelinebilir. Ek mesaileri de adaletli dağıtılmıyor. Örneğin polise ek mesai verilmiyor” dedi.

Tarımda uygulanan teşvik sisteminin de çağ dışı olduğunun altını çizen Hasan Tosunoğlu, “verimlilik üzerine bir teşvik yerine, kuraklık üzerine kurulu bir teşvik sistemi kullanıyoruz. Mesele ödüle dayalı bir teşvik olmalı. Bu hem üretimi arttırmaya teşvik edecek hem de daha kaliteli ve daha fazla üretimle kalkınmayı teşvik edecek bir sistem olacak” dedi.

Tosunoğlu, Bunlar gibi binlerce uygulanan sistemin değişmesi ile ülke ekonomisi daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının mümkün olabileceğini, ancak bunun için de irade sahibi, insan ve toplum odaklı bir siyasi yapı ile mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Hedefimiz kilit parti değil, kitle partisi olmaktır.

Hükümette etkin olabilmek için daha güçlü bir DP hedefinde olduklarını belirten Hasan Tosunoğlu, “DP ülkede kurulan koalisyon hükümetlerinde uzunca bir süre kilit parti olarak yer almıştır. Bu da haliyle, DP’nin hükümet içerisindeki etkinliğini azaltır bir durum olmuştur. Bundan sonraki hedefimiz, DP’nin kilit parti değil, bir kitle partisi olarak hükümette yer alması bununla birlikte hükümette daha etkin bir ortak olması hedefindeyiz.

DP %16 hedefindedir.

DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu, 23 Ocak 2022 seçimleri ile birlikte, meclisteki artimetiğin değişeceğini, yeni isimlerin parlamentoda yerini alacağına inandığını belirtti.

“Birçok sorunlarımız var, bu sorunların çözümü için parlamentonun değişmesi gerekiyor. Genç adayların daha fazla mecliste yer alması gerekiyor. Meclisin daha verimli çalışabilmesi, mali bir bütçe gerektirmeyen ancak insanlarımızın yaşamlarına dokunacak önemli yasal düzenlemeleri süratle çıkaracak bir yapıya getirilmesi gerekiyor. Bunun için de seçmenlere çok sorumluluk düşüyor. Seçmenlerimiz, daha önce oy verdiği milletvekillerinin, bu süre içerisinde ne yaptığını iyi değerlendirip, tercihlerini kişisel değil toplumsal faydayı dikkate alarak vermelidir” dedi.

“Kimseyi rencide etme derdinde değilim. Milletvekilliği bir meslek değil, hizmet etme noktasıdır. Milletvekilliği sürelerinin kısaltılması, belli bir süre ile kısıtlı hale gelmesi, toplumsal hizmet açısından çok önemlidir. Bir milletvekili ya da Bakan, seçilme gailesi içerisinde olmamalı. Toplumsal sorunlara seçilme gailesi ile yaklaşıldığı halde, topluma bir şey verilmesi mümkün değildir” diyen Tosunoğlu, “Siyasetçiler de bırakacakları yeri ve zamanını iyi bilmeli. Örneğin, Onursal Başkanımız Serdar Denktaş, görevi daha genç siyasetçilere bırakarak, bir örnek teşkil etmiştir” dedi.

DP Manifestosu bu hafta açıklanacak

DP’nin seçim manifestosunun, eğitim, sağlık, ekonomi ve sosyal yaşamı da barındıran, ülkenin temelini oluşturan önemli konuları içerdiğini, manifestonun günün şartlarına uygun, bilimsel temele dayalı ve anlaşılır bir dille hazırlandığını, önümüzdeki hafta başı itibariyle de kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2021, 23:58