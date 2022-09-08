Toz konsantrasyonu yıllık ortalama sınır değeri Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’de aşıldı

Çevre Koruma Dairesi’nin 2021 Hava Kalitesi Raporuna göre, 2021 yılında yapılan ölçümlerde toz konsantrasyonu, insan sağlığının korunması için belirlenen yıllık seviyeyi bazı bölgelerde aştı. En fazla yıllık aşım başkent Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’de.

Raporda ayrıca toz konsantrasyonu günlük ortalama sınır değerinin 6 istasyonda aşıldığı, en fazla aşımın olduğu yerin ise Gazimağusa İstasyonu olduğu kaydedildi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Teknecik, Kalecik, İskele ve Alevkayası’nda hava kalitesi ölçümleri yaparak 2021 yılı hava kalitesi değerlendirilmesi yapıldı. Hava kalitesinin 2021 yılındaki durumu, Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Tüzüğü ile kıyaslanarak değerlendirildi.

Açıklamada, “2021 yılında yapılan ölçümlerde toz konsantrasyonu insan sağlığının korunması için belirlenen yıllık seviyeyi bazı bölgelerde aştı. Toz konsantrasyonu için insan sağlığının korunmasına yönelik olarak tespit edilen yıllık ortalama sınır değer olan 40 µg/m3 değeri Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’de aşıldı. Diğer istasyonlarda yıllık ortalama sınır değeri aşılmadı” denildi.

Toz konsantrasyonu yıllık ortalama değerleri Gazimağusa ve İskele’de 44 µg/m3, Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi’nde 42 µg/m3, Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da 41 µg/m3 olarak tespit edildi. Diğer istasyonlarda ise yıllık ortalama, Girne’de 36 µg/m3, Alevkayası’nda 20 µg/m3, Kalecik’te 31 µg/m3, Teknecik’te 26 µg/m3, Güzelyurt’ta 30 µg/m3 ve Lefkoşa Surlariçi’nde 35 µg/m3 olarak ölçüldü.

-“Toz konsantrasyonu günlük ortalama sınır değeri 6 istasyonda aşıldı. En fazla aşımın olduğu yer: Gazimağusa İstasyonu”

Açıklamada, toz konsantrasyonu için 50 µg /m3 olan günlük ortalama sınır değerinin 6 istasyonda müsaade edilen gün sayısından fazla olarak aşıldığı da belirtildi. Tüzük kurallarına göre toz konsantrasyonunun günlük ortalamasının bir takvim yılında 35 günden fazla aşılmaması gerektiği de hatırlatıldı. Açıklamada, 2021 yılında Gazimağusa İstasyonunun en fazla aşımın olduğu yer olduğu ve yılın 77 gününde sınır değer aşıldığı belirtildi. Lefkoşa Trafik İstasyonu’nda 68 gün, Lefkoşa Surlariçi’nde 47 gün, Girne’de 48 gün, Lefkoşa Küçükkaymaklı’da 55 gün, İskele’de 47 gün günlük sınır değerinin aşıldığı da kaydedildi.

- 2021 yılında kükürt dioksit konsantrasyonları hiçbir ölçüm noktasında sınır değerleri aşmadı

Geçmiş yıllarda, Teknecik ve Kalecik Elektrik Santrallerinin bulunduğu bölgelerde Kükürt Dioksit konsantrasyonu zaman zaman hava kalitesi hedeflerini aşmakta olduğu hatırlatılan açıklamada, “Ancak 2016 yılından itibaren elektrik santrallarında ağırlıkça %1’den fazla kükürt içeren fuel-oil kullanımının yasaklanmasından ötürü, 2021 yılında kükürt dioksit konsantrasyonları hiçbir ölçüm noktasında sınır değerleri aşmamıştır” denildi.

Açıklamada, azot dioksit, karbon monoksit ve benzen kirleticileri yıl boyunca normal seviyede seyrederek, Tüzük standartlarını aşmadığı da kaydedildi.