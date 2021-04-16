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Toz uyarısı geldi
Kıbrıs
16 Nisan 2021 Cuma 12:12
Kıbrıs Genç Tv
Meteoroloji Dairesi Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin pazartesi gece yarısına kadar bölgede hava kirliliği yaratması beklendiğini açıkladı.
Açıklamada, toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması tavsiye edildi.
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