banner22

Tozlu hava geliyor

Tozlu hava geliyor
banner32

Meteoroloji, Ortadoğu üzerinden taşınacak toz zerreciklerinin yarın ülkede etkili olacağını duyurdu.
Toz zerreciklerinin yarın sabah 08.00’den gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, Ortadoğu üzerinden taşınacak toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği, görüş mesafesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar yaratabileceğine işaret edildi, vatandaşların tedbirli olması istendi.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Memur Sen: "Fazla panik yaşanmasına gerek yok"
Memur Sen: "Fazla panik yaşanmasına gerek yok"
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿