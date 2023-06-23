Trafik bir can daha aldı...

Trafik bir can daha aldı...
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Bugün  02:35 raddelerinde Lefkoşa'da Atatürk caddesi üzerinde çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde, doğu istikametine doğru yönetimindeki ST 889 plakalı salon araç ile  seyreden  Veysel Can SÜTCÜ (E-28), seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Kemal Yaşar Apartmanı önlerine geldiğinde o esneda önünde aynı şerit içerisinde Lefkoşa Bölgesindeki çöp konteynerlerindeki çöpleri boşaltmak için arka projektörleri ve tüm arka ışıkları yanar vaziyette durmakta olan  Fikri MURAT (E-54) yönetimindeki NV 533 plakalı çöp kamyonunun arka kısmına çarptı.

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Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan ST 889 plakalı araç sürücüsü Veysel Can Sütçü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

: Kaza sonrası, NV 533 plakalı çöp kamyonunu şoförü Fikri Murat tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023, 06:47
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