Trafik bir can daha aldı...

Bugün 02:35 raddelerinde Lefkoşa'da Atatürk caddesi üzerinde çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde, doğu istikametine doğru yönetimindeki ST 889 plakalı salon araç ile seyreden Veysel Can SÜTCÜ (E-28), seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Kemal Yaşar Apartmanı önlerine geldiğinde o esneda önünde aynı şerit içerisinde Lefkoşa Bölgesindeki çöp konteynerlerindeki çöpleri boşaltmak için arka projektörleri ve tüm arka ışıkları yanar vaziyette durmakta olan Fikri MURAT (E-54) yönetimindeki NV 533 plakalı çöp kamyonunun arka kısmına çarptı.
: Kaza sonrası, NV 533 plakalı çöp kamyonunu şoförü Fikri Murat tutuklandı.
Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023, 06:47