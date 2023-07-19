Trafik bir can daha aldı...

Trafik bir can daha aldı...
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Bu akşam saat 20:45 sıralarında, Esentepe - Bahçeli Anayolunun 7-8'nci kilometreleri arasında, Yıltan KULLE (E-66), 122 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HL 900 plakalı araç ile Esentepe'den Bahçeli  istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Mustafa NERGİZ (E-46) yönetimindeki AC 642 plakalı traktörün arka kısmına çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle yolun solundan yoldan çıkarak su kanalına düşen AC 642 plakalı traktör takla attı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan traktör sürücüsü Bahçeli'de sakin Mustafa NERGİZ kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

 HL 900 plakalı araç sürücüsü Yıltan KULLE tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2023, 23:00
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