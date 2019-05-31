Trafik Dairesi Müdürlüğü İzin Kurulu Sekreterliği'ne yapılan başvurular değerlendirildi

Trafik Dairesi Müdürlüğü İzin Kurulu Sekreterliği’ne 1 Ocak 2019 tarihinden önce yapılan işletme izni başvuruları, İzin Kurulu tarafından değerlendirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; kaymakamlıklar, belediyeler, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Polis Genel Müdürlüğü’nden gelen görüşlerin güncelliklerini yitirdiği tespit edildi.

Açıklamaya göre, 1 Ocak 2019 öncesi yapılan müracaatların, müracaat sahibi tarafından bir ay içerisinde yenilenmesi durumunda ilgili kurumlardan ivedilikle görüş istenmesi ve bu müracaatların görüşülmesinin ardından diğer müracaatların görüşülmesine karar verildi.

Bu sebeple, müracaatlarını güncellemek isteyen başvuru sahiplerinin 30 gün içerisinde Trafik Dairesi Müdürlüğü İzin Kurulu Sekterliği’ne başvurmaları gerekiyor.