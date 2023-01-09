Trafik Dairesi, sürücü eğiticisi yazılı sınavı için başvuru kabul edileceğini duyurdu.

Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, başvuruların 31 Ocak mesai bitimine kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü Lefkoşa adresine şahsen yapılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce yazılı sınavda başarılı olanların sadece uygulamalı sınava tabi tutulacakları ifade edilerek, yazılı sınavın 9 Şubat tarihinde yapılacağı, sınav yeri ve sınavda aranacak koşulların daha sonra ilan edileceği kaydedildi.

Sınav müracaatlarının dilekçeyle yapılacağı belirtilen açıklamada, dilekçeye şunların ekleneceği ifade edildi:

“Doğum Kayıt Belgesi (25 yaşından küçük, 60 yaşından büyük olmamalıdır), son mezun olduğu okulun diploması (en az lise veya dengi okul mezunu olmalıdır), Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak karakter belgesi, Sağlık Kurulu Raporu, Polis Genel Müdürlüğü’nden şimdiye kadar sürüş ehliyetine el konulmadığı, sürüş ehliyeti almaktan men edilmemiş olduğunu gösteren bir belge, KKTC Sürüş Ehliyeti fotokopisi.”

Açıklamada sınav konuları ve sınavlarda kullanılacak kaynak yayınları ise şöyle belirtildi:

“Motor ve Araç Tekniği : (%20 ağırlıklı) Endüstri Meslek Liseleri’nin Motor Bölümlerinde görülen konuları kapsar. Trafik Yasa ve Kuralları( (%60 ağırlık) ,21/1974 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası, 99/1974 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü, 9/1988 sayılı Yol Güvenlik Yasası. 50/2000 sayılı Motorlu Araçlar Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası, 43/1991 Sayılı Yol ve Trafik suçlarının Davası halli ceza puanı yasasını kapsar.

Sağlık Bilgisi ve İlkyardım :(%10 ağırlıklı) Sağlık Bilgisi ve İlkyardım konularını içeren herhangi bir yayın. (Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın ilkyardım konularını içeren yayınları gibi), Çevre: (%10 ağırlıklı) Trafik ve çevre konularını içeren herhangi bir yayın.”

Açıklamada, yazılı sınavın seçmeli test şeklinde yapılacağı ve geçer notun 100 üzerinden 60 olacağı belirtilerek, yazılı sınav sonuçları ve uygulamalı sınav tarihinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı WEB sayfasında ilan edileceği kaydedildi.