Trafik denetimlerinde 1 sürücü tutuklandı, 46 araç trafikten men edildi

Trafik denetimlerinde 1 sürücü tutuklandı, 46 araç trafikten men edildi
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Polis tarafından dün ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde, 342 araç sürücüsü trafik suçlarından rapor edildi, 1 sürücü tutuklandı ve 46 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 1779 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde aşağıdaki trafik suçları rapor edildi:

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“128 yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 26 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1 sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 72 trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 30 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak.”

- Ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklandı

Bunun yanında dün polis tarafından yapılan kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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