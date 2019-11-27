Trafik ışıkları çalışmıyor... Çalışmalar sürüyor

Lefkoşa’da bu sabah meydana gelen elektrik kesintileri nedeniyle bazı trafik sinyalizasyon sistemlerinin olumsuz etkilendiği bu yüzden sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Elektrik kesintileri nedeniyle trafik ışıklarında oluşan sorun giderilinceye kadar gerekli tedbirlerin alınması için PGM Trafik Müdürlüğü’ne aktarıldığı kaydedildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’da yaşanan bu olumsuz olaydan dolayı açıklamada bulunarak şu ifadelere yer verdi:

LÜTFEN DİKKAT!

Lefkoşa’da meydana gelen elektrik kesintileri nedeniyle bazı trafik sinyalizasyon sitemleri olumsuz etkilenmiştir.

Ekiplerimiz trafik ışıklarının yeniden devreye girmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Konu, gerekli tedbirlerin alınması için PGM Trafik Müdürlüğüne bildirilmiştir. Trafik ışıkları yeniden devreye girene kadar sürücülerin özellikle trafik sinyalizasyon sitemlerinin bulunduğu kavşaklarda seyrederken azami dikkat göstermeleri önemle rica olunur.