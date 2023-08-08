Trafik kazaları… Biri alkollü diğeri sigortasız kaza yapan iki sürücü tutuklandı

Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi'nde bu sabah 05.00 sıralarında Öztekin Mustafa Öztekiner (E-24) 157 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HM 689 plakalı salon araçla kuzeye seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Polis açıklamasına göre, yolun sağına geçerek yol kenarında park halinde bulunan KS 209 plakalı salon aracın ön kısmına çarpan Öztekiner, yoluna devam edip bir binayı çevreleyen demir korkuluklara da çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

HM 689 plakalı araç sürücüsü Öztekiner tutuklandı.

-Sigortasız araç kullanıp kaza yapan sürücü tutuklandı

Öte yandan Lefkoşa’da Ali Rıza Efendi Caddesi'nde dün saat 19.00 sıralarında Nebi Kılıç (E-28), yönetimindeki GN 609 plakalı salon araçla batıya doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete seyreden ve trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan İnan Taşcı (E-49) yönetimindeki SA 858 plakalı salon araca arkadan çarptı.

Polis açıklamasına göre, kaza sonucu yaralanan olmadı.

GN 609 plakalı araç sürücüsü Nebi Kılıç sigortasız araç kullanıp trafik kazası yapmak suçundan tutuklandı.